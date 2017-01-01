عاجل وخطير..شخص ضبط زوجته تخونه على فراش الزوجية فحاول إضرام النار في جسده بمراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

أقدم شخص على مستوى حي عرصة مولاي عبد السلام بمدينة مراكش، قبل قليل، بمحاولة لإضرام النار في جسده، تعبيرا منه عن غضبه واستيائه بسبب إطلاق سراح زوجته التي ضبطها تخونه.

''شوف تيفي''

أقدم شخص على مستوى حي عرصة مولاي عبد السلام بمدينة مراكش، قبل قليل، بمحاولة لإضرام النار في جسده، تعبيرا منه عن غضبه واستيائه بسبب إطلاق سراح زوجته التي ضبطها تخونه.

وحسب مصادر مراكشية فإن الحي المذكور، عرف حالة استنفار أمني كبير، حيث تم منع المعني بالأمر من إضرام النار في جسده، بعد أن سكب كمية مهمة من البنزين على جسده.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشخص الذي حاول الانتحار، تفاجأ بإطلاق سراح زوجته التي تم اعتقالها ليلة رأس السنة بتهمة الخيانة الزوجية، بعد أن ضبطها متلبسة بممارسة الجنس وخيانته رفقة عشيقها على فراش الزوجية داخل منزله.