 خطير وبالفيديو..بسبب خلاف تافه: سيدة تدهس غريمتها بسيارة في تطوان بطريقة مروعة ﻿
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خطير وبالفيديو..بسبب خلاف تافه: سيدة تدهس غريمتها بسيارة في تطوان بطريقة مروعة

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 21:15 خطير وبالفيديو..بسبب خلاف تافه: سيدة تدهس غريمتها بسيارة في تطوان بطريقة مروعة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو..بسبب خلاف تافه: سيدة تدهس غريمتها بسيارة في تطوان بطريقة مروعة
شهدت منطقة مارتيل ضواحي مدينة تطوان، نهاية الأسبوع المنصرم، وقوع حادث خطير، بطلته سيدة على سيارة خفيفة، قامت بدهس سيدة أخرى بطريقة مروعة.

 ''شوف تيفي''

 شهدت منطقة مارتيل ضواحي مدينة تطوان، نهاية الأسبوع المنصرم، وقوع حادث خطير، بطلته سيدة على سيارة خفيفة، قامت بدهس سيدة أخرى بطريقة مروعة.


وحسب مصادر تطوانية فإن الضحية دخلت في نقاش حاد،مع صاحبة السيارة، بسبب اتهامها لهذه الأخيرة بعدم احترام ممر الراجلين، لتتطور الأمور إلى تبادل للسب والقذف، انتهى بقيام صاحبة السيارة بدهس الضحية والفرار إلى وجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مجموعة من المواطنين، حلوا بعين المكان، قاموا بمساعدة الضحية على الوقوف قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.


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