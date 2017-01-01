انفراد..الدوزي مغاديش يْغني فعرس إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدريم بالمغرب و ها علاش ﻿

عكس ما تم الترويج له عن إحياء الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي لزفاف المغربية إيمان الباني،كشف شقيق الدوزي عبد القادر ومدير أعماله لـ''شوف تيفي''،أن الدوزي لن يُحيي حفل زفاف إيمان و إنما سيحضر كصديق

شوف تيفي:

عكس ما تم الترويج له عن إحياء الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي لزفاف المغربية إيمان الباني،كشف شقيق الدوزي عبد القادر ومدير أعماله لـ''شوف تيفي''،أن الدوزي لن يُحيي حفل زفاف إيمان و إنما سيحضر كصديق مقرب لإيمان.

و قال المتحدث اليوم الاثنين، إن إيمان الباني و زوجها التركي مراد يلدريم، كانا قد وجها الدعوة لحفيظ لحضور حفل زفافهما بتركيا إلا أن جولته الفنية بعدد من الدول الأوروبية حالت دون ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن ملكة جمال المغرب إيمان الباني و مراد يلدريم كانا قد احتفلا بزفافهما الأسطوري بتركيا بلمسة مغربية و من المنتظر أن يحتفلا أواخر هذا الشهر بزفاف مغربي بمسقط رأس ملكة جمال المغرب سابقا بالرباط.