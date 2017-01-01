عاجل..هذا هو مصير كوميسير أشهر سلاحه الوظيفي في مطعم ضواحي الرباط ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بمعلومات جديدة، تشير أن هناك تطورات جديدة في قضية ضابط الشرطة الذي كان قد أشهر سلاحه الوظيفي في محل عمومي بمنطقة الهرهورة بضواحي مدينة الرباط، حيث أصدرت المديرية العامة

''شوف تيفي''



توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بمعلومات جديدة، تشير أن هناك تطورات جديدة في قضية ضابط الشرطة الذي كان قد أشهر سلاحه الوظيفي في محل عمومي بمنطقة الهرهورة بضواحي مدينة الرباط، حيث أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء البحث القضائي الذي يخضع له حاليا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وحسب المصدر ذاته فقد كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد فتحت بحثا إداريا مباشرة بعد توصلها بمعلومات حول التصرفات غير المشروعة التي ارتكبها المعني بالأمر، وذلك قبل أن تقرر توقيفه عن العمل بالنظر إلى طبيعة وجسامة الأفعال والإخلالات المنسوبة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل هذه القضية، تعود إلى ليلة 27 دجنبر المنصرم، عندما دخل ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الرباط كان برفقة فتاة في خلاف مع نادل بمحل عمومي ''مطعم'' بمنطقة الهرهورة، حول أداء مستحقات فاتورة تناول وجبة غذائية، قبل أن يشهر سلاحه الوظيفي، وهو التصرف الذي اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني خطأ جسيما يقتضي توقيفه عن العمل في انتظار انتهاء مجريات البحث في النازلة، الذي تباشره المصلحة الأمنية المختصة ترابيا بمنطقة الهرهورة.



