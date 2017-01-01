الطالبي العلمي : الدستوري والأحرار سيتواجدان معا في الحكومة أو المعارضة ﻿

عقد الفريق البرلماني الموحد لحزبي الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، إجتماعا صبيحة اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب، حيث أكدت المداخلات على المصير المشترك بين الفريقين النيابيين.

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عقد الفريق البرلماني الموحد لحزبي الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، إجتماعا صبيحة اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب، حيث أكدت المداخلات على المصير المشترك بين الفريقين النيابيين.

وحسب مصدر خاص حضر الإجتماع الثاني لفريقي الحزبين بمجلس النواب، أن جميع الأعضاء أكدوا في مداخلاتهم بكون التحالف الإستراتيجي بين حزب الإتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار، لن يتأثر بأي ظرف آني ومستقبلي، نظرا للقواسم المشتركة التي تجمع الحزبين.

وقالت ذات المصادر، أن أقوى كلمة في اللقاء كانت لرئيس مجلس النواب السابق، الطالبي العلمي، والذي شدد على أن التحالف الذي يجمع الفريقين بمجلس النواب، هو تأكيد على أن الحزبين سيصطفان مجتمعين في المعارضة أو في الحكومة.