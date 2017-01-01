عاجل.. العثور على القنصل الروسي في اليونان جثة هامدة ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل، بأن سفارة روسيا الاتحادية لدى اليونان، أكدت اليوم الاثنين، وفاة القنصل الروسي لدى اليونان.

''شوف تيفي''



كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل، بأن سفارة روسيا الاتحادية لدى اليونان، أكدت اليوم الاثنين، وفاة القنصل الروسي لدى اليونان.



وأوضحت الوكالة الروسية نقلا عن صحيفة ''بروتو توما'' اليونانية فإنه تم العثور على القنصل جثة هامدة في شقته وسط أثينا، مشيرة إلى أن زملاء القنصل حاولوا التواصل معه، وبعد تعذر التحدث معه لعدم رده على الاتصالات الهاتفية وعدم قدومه إلى العمل، تم إبلاغ الشرطة التي لجأت إلى تكسير باب شقته، حيث تم العثور عليه ميتا.



