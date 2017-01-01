زنا المحارم..جد يمارس الجنس مع حفيدتيه وهكذا كانت ردة فعل والدتهما ﻿

صدمةٌ هزت أم لطفلتين عندما ضبطت والد زوجها يمارس الجنس مع حفيدتيه في وضع مخل بالآداب عن طريق الصدفة بمصر.

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صدمةٌ هزت أم لطفلتين عندما ضبطت والد زوجها يمارس الجنس مع حفيدتيه في وضع مخل بالآداب عن طريق الصدفة بمصر.

و حسب ما أورده موقع اليوم السابع، كانت صدمة الأم في أنها لم تكن تتخيل يوماً من الأيام أن يقوم والد زوجها بالتحرش بحفيدتيه، حيث لم يتجاوز عمر الكبيرة 15 عاماً، وهو في الستين من عمره، لكن الصدمة الأخرى التي تلقتها الأم، هي معرفتها، أن زوجها يدرك الأمر، وعلى معرفة به منذ فترة طويلة.



وبرر الزوج الحادثة بقول: ''والدي هو من ينفق علينا، ونعيش معه في نفس المنزل، ويمنحني أموال المخدرات التي أتناولها بشكل منتظم، وإذا طردنا من المنزل، لن نجد مكاناً آخر للعيش فيه''.

أما الزوجة فقامت باصطحاب ابنتيها وهربت من المنزل، إلى منزل شقيق والدتها.