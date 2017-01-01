من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها ''بإملشيل'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة بمنطقة ''إملشيل''، عن وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بدوار ''موتزلي'' صبيحة اليوم الإثنين 9 يناير 2017، تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات من المركز الصحي بالمنطقة.

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كشفت مصادر مطلعة بمنطقة ''إملشيل''، عن وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بدوار ''موتزلي'' صبيحة اليوم الإثنين 9 يناير 2017، تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات من المركز الصحي بالمنطقة.

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية التي تبلغ أسبوع واحدا فقط من عمرها، توفيت صباح اليوم بمنزل عائلتها بدوار ''موتزلي'' التابع ترابيا لدائرة ''إملشيل''.

وأكدت مصادر مسؤولة بالمنطقة، أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة، توضح بأن وفاة الرضيعة طبيعية، حيث أنها كانت تعيش في حضن أمها بشكل طبيعي وعادي، قبل أن تفارق الحياة صبيحة اليوم الإثنين بمنزل عائلتها.

هذا، وعرفت منطقة ''إملشيل'' عدة وقفات إحتجاجية للساكنة المحلية، آخرها في الأيام الماضية، حيث نظمت نسوة المنطقة مسيرة احتجاجية انتهت بمبيت ليلي رفقة أطفالهن أمام مقر إحدى القيادات بالمنطقة.