 من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها ''بإملشيل'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك يعطي انطلاقة مشاريع هامة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي | بوليتيك

الملك يعطي انطلاقة مشاريع هامة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز

من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بإملشيل | حوادث و حقوق

من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها ''بإملشيل''

بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن | بوليتيك

بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن

خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين

مثير..حكومة حزب العدالة والتنمية تمنح 4 آلاف درهم شهريا للجدات..وها علاش | مجتمع

مثير..حكومة حزب العدالة والتنمية تمنح 4 آلاف درهم شهريا للجدات..وها علاش

إجتماع طارئ للأمانة العامة للبيجيدي وقياديي حركة التوحيد والإصلاح بعد فشل تشكيل الحكومة | بوليتيك

إجتماع طارئ للأمانة العامة ''للبيجيدي'' وقياديي حركة التوحيد والإصلاح بعد فشل تشكيل الحكومة

البرقع لم يكن مغربيا.. وهذا هو الحجاب المغربي الأصيل وتاريخه يعود لقرون خلت | مجتمع

البرقع لم يكن مغربيا.. وهذا هو الحجاب المغربي الأصيل وتاريخه يعود لقرون خلت

خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش | حوادث و حقوق

خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش

الأمم المتحدة : اتفاق الصخيرات هو الطريق إلى حل الأزمة الليبية | بوليتيك

الأمم المتحدة : اتفاق الصخيرات هو الطريق إلى حل الأزمة الليبية

حكومة ''كوبي كولي''

من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها ''بإملشيل''

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 19:36 من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بإملشيل | حوادث و حقوق
من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها ''بإملشيل''
كشفت مصادر مطلعة بمنطقة ''إملشيل''، عن وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بدوار ''موتزلي'' صبيحة اليوم الإثنين 9 يناير 2017، تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات من المركز الصحي بالمنطقة.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة بمنطقة ''إملشيل''، عن وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بدوار ''موتزلي'' صبيحة اليوم الإثنين 9 يناير 2017، تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات من المركز الصحي بالمنطقة.

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية التي تبلغ أسبوع واحدا فقط من عمرها، توفيت صباح اليوم بمنزل عائلتها بدوار ''موتزلي'' التابع ترابيا لدائرة ''إملشيل''.

وأكدت مصادر مسؤولة بالمنطقة، أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة، توضح بأن وفاة الرضيعة طبيعية، حيث أنها كانت تعيش في حضن أمها بشكل طبيعي وعادي، قبل أن تفارق الحياة صبيحة اليوم الإثنين بمنزل عائلتها.

هذا، وعرفت منطقة ''إملشيل'' عدة وقفات إحتجاجية للساكنة المحلية، آخرها في الأيام الماضية، حيث نظمت نسوة المنطقة مسيرة احتجاجية انتهت بمبيت ليلي رفقة أطفالهن أمام مقر إحدى القيادات بالمنطقة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إملشيل المعطيات المنزل الوقفات الضحية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين

خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش | حوادث و حقوق

خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش

مؤلم..تلميذ يقتل زميله بتطوان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..تلميذ يقتل زميله بتطوان..وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة إخراج خمسة جثامين ضحايا محرقة أمسكرود‎ | زووم
منذ 22 دقيقة

فيديو جد مؤثر..لحظة إخراج خمسة جثامين ضحايا محرقة أمسكرود‎

أم مكلومة تبكي ابنها طالب صحافي مفقود بالبيضاء..بغيت غير نعرف ولدي واش حي ولا ميت منين خرج مرجع | خارج البلاطو

أم مكلومة تبكي ابنها طالب صحافي مفقود بالبيضاء..بغيت غير نعرف ولدي واش حي ولا ميت منين خرج مرجع

بوطة حرقات عائلة كاملة و منين مشاو لسبيطار ابن رشد و جْراو عليهم حيث معندهومش باش يخلصو | خارج البلاطو

بوطة حرقات عائلة كاملة و منين مشاو لسبيطار ابن رشد و جْراو عليهم حيث معندهومش باش يخلصو

من جديد المغرب يستقبل زبل الطاليان وهادشي فبوسكورة نواحي البيضاء..شوفو على شوهة | بــووز

من جديد المغرب يستقبل ''زبل الطاليان'' وهادشي فبوسكورة نواحي البيضاء..شوفو على شوهة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك يعطي انطلاقة مشاريع هامة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي | بوليتيك
منذ 8 دقائق

الملك يعطي انطلاقة مشاريع هامة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز

من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها بإملشيل | حوادث و حقوق

من جديد...وفاة رضيعة بعد أسبوع من ولادتها ''بإملشيل''

بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن | بوليتيك

بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن

خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.