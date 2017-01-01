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بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 19:31 بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن | بوليتيك
بعد قرار الداخلية إغلاق مدارس محمد الفاتح: ساكنة تمارة تطالب بتغيير اسم زنقة فتح الله غولن
علمت ''شوف تيفي'' بأن عدة فعاليات من المجتمع المدني بمدينة تمارة، طالبت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة تغيير اسم زنقة ''فتح الله غولن'' باسم آخر وذلك تماشيا مع قرار إغلاق جميع مدارس ''محمد الفاتح''

''شوف تيفي''


علمت ''شوف تيفي'' بأن عدة فعاليات من المجتمع المدني بمدينة تمارة، طالبت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة تغيير اسم زنقة ''فتح الله غولن'' باسم آخر وذلك تماشيا مع قرار إغلاق جميع مدارس ''محمد الفاتح'' التابعة ل ''غولن'' الذي اتخذته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذه الفعاليات، طالبت أيضا من المجلس البلدي لمدينة تمارة بضرورة تغيير اسم ''الزنقة'' باسم شخصيات وطنية، حفرت اسمها في تاريخ الكفاح الوطني، والتي تستحق هذه الالتفاتة...

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أوضحت في بلاغ لها، أنه على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة ''محمد الفاتح'' لمنظرها فتح الله غولن، ''زعيم جماعة الخدمة'' التركية، تبين أن هذه المؤسسات المتواجدة بعدد من مدن المملكة تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية.

 

 

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المغرب شوف تيفي تمارة السلطات المحلية غولن زنقة المدارس شخصيات وطنية المؤسسات التعليمية

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