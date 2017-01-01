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خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 19:02 خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين | حوادث و حقوق
خطير.. بسبب براكة:مواطن يتعرض للاعتداء بتمارة بالسيوف والسكاكين
قام أربعة أشخاص من أبناء مدينة الرباط، أخيرا، بالاعتداء على مواطن يدعى ''ع ف''، يقطن بمدينة تمارة بالسيوف والسكاكين بسبب 4000 درهم بقيت على ذمته لصالح صديق لهم، كان قد باع للضحية ''براكة'' بمبلغ 60.000

''شوف تيفي''

قام أربعة أشخاص من أبناء مدينة الرباط، أخيرا، بالاعتداء على مواطن يدعى ''ع ف''، يقطن بمدينة تمارة بالسيوف والسكاكين بسبب 4000 درهم بقيت على ذمته لصالح صديق لهم، كان قد باع للضحية ''براكة'' بمبلغ 60.000 بمساعدة عونين للسلطة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه لتفاصيل الواقعة، فإن أربعة أشخاص ينحدرون من حي يعقوب المنصور بالرباط، توجهوا لمدينة تمارة مباشرة بعد جلسة خمرية،واعتدوا على مواطن بالأسلحة البيضاء بعد شرائه لمحل صفيحي على مستوى ''دوار بلمكي'' من صديق لهم بمبلغ 60.000 ألف درهم، وذلك بسبب تأخره في إكمال الدين على ذمته، ما أسفر عن إصابته بجروح جد خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية البيع بين الضحية وصاحب البراكة تمت بحضور أعوان سلطة، وهو ما جعل سكان الدوار المذكور، يقررون تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الصخيرات تمارة في الأيام القادمة ضد بعض أعوان السلطة الدين يساهمون في تفريغ المحلات القصديرية بمدينة تمارة بمقابل مالي.

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المغرب شوف تيفي مبلغ مالي تمارة الرباط جلسة خمرية

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