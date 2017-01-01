مثير..حكومة حزب العدالة والتنمية تمنح 4 آلاف درهم شهريا للجدات..وها علاش ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية، بأن حكومة العدالة والتنمية المسيرة لشؤون تركيا، قررت بعد منح المرأة العاملة تخفيضا لساعات العمل إلى النصف في الفترة الأولى بعد الولادة، وبعد تقديم دعم مالي للمرأة العاملة

''شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام تركية، بأن حكومة العدالة والتنمية المسيرة لشؤون تركيا، قررت بعد منح المرأة العاملة تخفيضا لساعات العمل إلى النصف في الفترة الأولى بعد الولادة، وبعد تقديم دعم مالي للمرأة العاملة لتوفير من يعتني بطفلها، ''قررت'' تقديم أجر شهري لكل جدة تقوم برعاية أحفادها.

وحسب موقع ''تركيا الآن'' فإن القرار يشمل الملايين من الجدات اللواتي يعملن على رعاية الأطفال أثناء تواجد أمهاتهم في العمل، وبالتالي سيزيد هذا الإجراء من فرص العمل المقدمة للنساء، وتشجيع الجدات على رعاية الأطفال، كونهن سيحصلن على معاش من أجل ذلك.

وأضاف الموقع التركي بأن الحكومة ستعمل على تطبيق هذا الأمر بصورة تجريبية لمدة 6 أشهر في ثلاث محافظات تركية، هي إزمير وبورصة وإسطنبول أو أنطاليا، على أن يتم تعميمها في حال نجاحها.

وأشار المصدر ذاته بأن حكومة أردوغان، ستقدم لكل جدة ترعى الأطفال، الأجر ذاته الذي تتلقاه للنساء اللواتي يقمن برعاية أطفال النساء العاملات، أي حوالي 400 يورو ما يعادل ''4آلاف درهم مغربية''.