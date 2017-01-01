إجتماع طارئ للأمانة العامة ''للبيجيدي'' وقياديي حركة التوحيد والإصلاح بعد فشل تشكيل الحكومة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران طالب إدارة الحزب بإستنفار جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح، للتواجد عشية اليوم بالمقر المركزي بالرباط.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران طالب إدارة الحزب بإستنفار جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح، للتواجد عشية اليوم بالمقر المركزي بالرباط.

وقالت ذات المصادر، أنه خلافا للإجتماعات العادية والتي تتكفل إدارة الحزب بإخبار أعضاء الأمانة العامة عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول وعلى البريد الإلكتروني، فإجتماع اليوم جاء بمبادرة شخصية لإبن كيران، حيث طالب إدارة الحزب الدعوة لإجتماع طارئ عشية اليوم الإثنين.

وردا عن سؤال ''لشوف تيفي'' للقيادي الذي طالب بعدم ذكر إسمه، حول ما يتم ترويجه بخصوص حضور قياديين بحركة التوحيد والإصلاح لإجتماع اليوم، أفاد ذات المصدر أن قياديين بحركة التوحيد والإصلاح سيحضران إجتماع الأمانة العامة عشية اليوم، حيث أنهما أعضاء بالأمانة العامة والحركة منذ وقت طويل وليس اليوم فقط، في إشارة إلى العضوين محمد يتيم ومصطفى الخلفي الذين يتواجدان بالأمانة العامة للحزب وبالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح.