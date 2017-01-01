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خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 17:34 خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش | حوادث و حقوق
خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش
خطير وسابقة..شرملة شاب في العيون ونقله بمروحية وزارة الصحة في حالة جد حرجة إلى مراكش

''شوف تيفي''

تم أمس الأحد، نقل شاب،عمره 22 سنة، تعرض لاعتداء بواسطة سلاح أبيض، حيث أصيب على مستوى الفخذ إصابة تستلزم تدخل أخصائي في جراحة الشرايين، مما استوجب نقله،بوجه السرعة، إلى إحدى المستشفيات الجامعية لمواصلة العلاج والاستشفاء.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإنه ونظرا للحالة الصحية الحرجة لهذا الشاب، فقد تم نقله بواسطة المروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون، مرفق بطاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات،من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذه العملية تمت بنجاح، رغم صعوبة الأحوال الجوية،بفضل التنسيق المحكم بين مصلحتي المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش SAMU- SMUR لكل من العيون والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والذي شمل النقل والاستقبال .

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