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الأمم المتحدة : اتفاق الصخيرات هو الطريق إلى حل الأزمة الليبية

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 17:32 الأمم المتحدة : اتفاق الصخيرات هو الطريق إلى حل الأزمة الليبية | بوليتيك
الأمم المتحدة : اتفاق الصخيرات هو الطريق إلى حل الأزمة الليبية
أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، مارتن كوبلر،مرة أخرى أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بالصخيرات في دجنبر 2015، يظل ''الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية''، مناديا بضرورة ''تطبيق بنود

شوف تيفي
أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، مارتن كوبلر،مرة أخرى أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بالصخيرات في دجنبر 2015، يظل ''الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية''، مناديا بضرورة ''تطبيق بنود الاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ذلك''.
كوبلر، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس عقب مباحثات أجراها مع كل من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة، إن ''الليبيين وحدهم من يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي من عدمها''، مناشدا الليبيين بجعل سنة 2017 ''سنة القرارات ووضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار (...) وإحراز تقدم حقيقي في الملفين السياسي والملف الأمني''.
وشدد المسؤول الأممي، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن مسؤولية تحقيق هذا التقدم تقع على عاتق صناع القرار الليبيين، مبرزا أن المجتمع الدولي ''جاهز لدعمهم في هذا المسعى''، معربا عن يقينه بأن ''الشعب الليبي قادر على اتخاذ كل القرارات من أجل تحقيق السلام والحياة الكريمة''.

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