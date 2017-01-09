مثير وبالصور..صديق سعد المجرد ينضم للجيش ويترك الفن ﻿

التحق الفنان محمد رمضان الملقب بـ ''الأسطورة'' في العالم العربي بقوات الجيش المصري، لأداء الخدمة العسكرية بعد أن تم قبوله في التجنيد.

''شوف تيفي'' :

التحق الفنان محمد رمضان الملقب بـ ''الأسطورة'' في العالم العربي بقوات الجيش المصري، لأداء الخدمة العسكرية بعد أن تم قبوله في التجنيد.

وحسب موقع أخبارك المصري فإن الصفحة الرسمية الفايسبوكية، لشركة المنتج أحمد السبكي، نشرت صورا لمحمد رمضان بعدما تم قبوله في التجنيد، وهو يشارك مع زملائه في الخدمة العسكرية.

وأوضحت مصادر إعلامية مصرية أخرى، بأن انضمام رمضان إلى الجيش، سيجعل هذا الأخير يبتعد قليلا عن الفن بعد أن حقق نجاحا كبيرا سواء في السينما أو الدراما.



وكتبت الشركة إلى جانب الصورة ''قبول الفنان محمد رمضان لأداء الخدمة العسكرية ويلتحق بمركز تدريب الصاعقة، وسيؤدي سنتين كأنه حاصل على ثانوية عامة ولم يكمل تعليمه الجامعي.. يبقى لازم يزيد احترمنا له على وطنيته ورجولته''.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد رمضان، كشف قبل سنة لقناة ''شوف تيفي'' عن حبه الكبير للمغرب وعن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان المغربي سعد المجرد.