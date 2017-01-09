صادم وبالصورة.. ولادة طفل برأسين وجسم واحد..وها فين ﻿

كشف صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، اليوم الاثنين، بأن دولة المكسيك، شهدت أخيرا، ولادة طفل برأسين وجسم واحد، في مشهد نادر ومثير ومؤلم.

''شوف تيفي''

كشف صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، اليوم الاثنين، بأن دولة المكسيك، شهدت أخيرا، ولادة طفل برأسين وجسم واحد، في مشهد نادر ومثير ومؤلم.

وحسب الموقع البريطاني فإن الطاقم الطبي بالمستشفى الذي شهد هذه الولادة التي تعتبر نادرة، عبر عن صدمته من المنظر، مضيفا بأن ممرضة تكلفت بمراقبتهما والاعتناء بهما في انتظار التفكير في حل بخصوص حالتهما.

وأوضحت ''الدايبي ميل'' بأن العديد من الدول،شهدت خلال السنوات الأخيرة حالات مشابهة لولادة أطفال برأسين وجسم واحد، لكنها كانت تنتهي سريعا بوفاة المولود.