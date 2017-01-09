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الجزيرة تعرض فيلما وثائقيا كاملا عن المهدي المنجرة رحمه الله

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 17:14 الجزيرة تعرض فيلما وثائقيا كاملا عن المهدي المنجرة رحمه الله | صحافة
الجزيرة تعرض فيلما وثائقيا كاملا عن المهدي المنجرة رحمه الله
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن قناة الجزيرة ستعرض فيلما وثائقيا عن المغربي المهدي المنجرة رحمه الله، عالم المستقبليات المشهور، وقال المصدر في تصريح خص به شوف تيفي أنه :'' بعد سنتين من العمل

شوف تيفي
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن قناة الجزيرة ستعرض فيلما وثائقيا عن المغربي المهدي المنجرة رحمه الله، عالم المستقبليات المشهور، وقال المصدر في تصريح خص به شوف تيفي أنه :'' بعد سنتين من العمل والتنقل في بقاع العالم بحثا عن اثار المهدي المنجرة ..ومنجزاته وذكرياته ومواقفه ..سيعرض الفيلم الذي انجزه المخرج#عزالعرب_العلوي حول هذه المعلمة الفكرية ''.
وأضاف : ''يوم بث العرض الأول للفيلم المميز #المهدي_المنجرة – المنذر بآلام العالم الذي سيثري شاشة الجزيرة الوثائقية مع بداية العام الجديد 2017، سيكون بحول الله يوم الجمعة 13 يناير 2017 على الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش أي توقيت الرباط وسلا ، وستكون الإعادة لمن فاتتهم الحلقة يوم السبت 14 يناير 2016 ، على الساعة 09:00 صباحاً GMT .

الجزيرة تعرض فيلما وثائقيا كاملا عن المهدي المنجرة رحمه الله

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الجزيرة تعرض فيلما وثائقيا كاملا عن المهدي المنجرة رحمه الله

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