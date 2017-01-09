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عاجل.. تسليم جثة فاجعة الحافلة المحترقة بأكادير

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 17:08 عاجل.. تسليم جثة فاجعة الحافلة المحترقة بأكادير | مجتمع
عاجل.. تسليم جثة فاجعة الحافلة المحترقة بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' بأن مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، قامت قبل قليل، بتسليم جثة ضحايا الحافلة المحترقة نهاية الأسبوع الماضي.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، قامت قبل قليل، بتسليم جثة ضحايا الحافلة المحترقة نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر''شوف تيفي'' فإن هذه العملية، تمت بحضور السلطات المحلية وعائلات الضحايا، حيث تم نقل الجثة إلى مسقط رأسهم بواسطة سيارات للإسعاف.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجثة المسلمة، تم دفنها، مشيرا إلى أن عائلات أخرى تنتظر أن تتسلم جثة ذويها مباشرة بعد نهاية التحليلات الخاصة بالحمض النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الفاجعة التي وقعت في الطريق الرابطة بين مراكش وأكادير، خلفت مقتل 11 راكبا وإصابة العشرات نتيجة اندلاع حريق مهول بحافلة لنقل الركاب.

تسليم جثة فاجعة الحافلة المحترقة بأكادير تسليم جثة فاجعة الحافلة المحترقة بأكادير

 

 

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