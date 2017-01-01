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عاجل:أول رد لمدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بعد قرار''لمعلم'' التخلي عنه

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 16:55 عاجل:أول رد لمدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بعد قرارلمعلم التخلي عنه | ثقافة و فنون
عاجل:أول رد لمدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بعد قرار''لمعلم'' التخلي عنه
رفض أشهر مدير أعمال للفنانين بالمغرب،رضى البرادي التعليق على قرار سعد المجرد التخلي عنه بشكل نهائي .

شوف تيفي:

رفض أشهر مدير أعمال للفنانين بالمغرب،رضى البرادي التعليق على قرار سعد المجرد التخلي عنه بشكل نهائي .
و كشف رضى في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين ،أنه يفضل أن يرد هذه القضية بعد حصول سعد لمجرد على براءته أو الخروج من سجن فلوري بالسراح المؤقت.

و أضاف رضى قائلا:'' أنا مغاديش نعطي شي تصريح حتا يخرج سعد لمجرد أنا مريض و ممساليش لهادشي..''

تجدر الإشارة، أن رضى البرادي كان قد أجرى عملية جراحية استأصل من خلالها ''المرارة'' الأسبوع الماضي.


 

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