عاجل:أول رد لمدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بعد قرار''لمعلم'' التخلي عنه ﻿

رفض أشهر مدير أعمال للفنانين بالمغرب،رضى البرادي التعليق على قرار سعد المجرد التخلي عنه بشكل نهائي .

شوف تيفي:



رفض أشهر مدير أعمال للفنانين بالمغرب،رضى البرادي التعليق على قرار سعد المجرد التخلي عنه بشكل نهائي .

و كشف رضى في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين ،أنه يفضل أن يرد هذه القضية بعد حصول سعد لمجرد على براءته أو الخروج من سجن فلوري بالسراح المؤقت.



و أضاف رضى قائلا:'' أنا مغاديش نعطي شي تصريح حتا يخرج سعد لمجرد أنا مريض و ممساليش لهادشي..''

تجدر الإشارة، أن رضى البرادي كان قد أجرى عملية جراحية استأصل من خلالها ''المرارة'' الأسبوع الماضي.





