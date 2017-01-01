صادم.. مقتل فنانة عربية بسبب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام+صورة ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بأن تقارير إعلامية دنماركية، أكدت بأن المتورط في قتل الفنانة السورية شيندا خليل، هو شقيقها، بعد أن رفضت إعطائه المال، لكي يعود إلى بلده سوريا للمشاركة في

''شوف تيفي''





كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بأن تقارير إعلامية دنماركية، أكدت بأن المتورط في قتل الفنانة السورية شيندا خليل، هو شقيقها، بعد أن رفضت إعطائه المال، لكي يعود إلى بلده سوريا للمشاركة في الحرب إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن الفنانة السورية، لقيت مصرعها على يد شقيقها في الدانمارك، حيث كانت تعيش مع عائلتها كلاجئين بعد اندلاع الحرب في سورية.

وأضافت ذات المصادر بأن تقارير أخرى،كشفت بأن شقيق الفنانة، طالب منها 100 يورو، لكن شيندا طلبت منه الانتظار حتى بداية الشهر، فقام بذبحها وطعنها في عدة أماكن متفرقة من جسمها.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة الهالكة عملت في مجال الدراما التليفزيونية، وكانت بدايتها من خلال مسلسل ''من غير ليه'' في عام 2008، قبل أن تشارك في بطولة العديد من الأعمال مثل ''غفلة الأيام'' و''لورانس العرب'' و''سفر الحجارة تحت المداس''، بالإضافة إلى عملها كمقدمة برنامج ''أخبار الفن'' بالتلفزيون السوري.