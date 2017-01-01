مؤلم..تلميذ يقتل زميله بتطوان..وهذه هي التفاصيل ﻿

لفظ تلميذ أنفاسه الأخيرة، أمس الأحد، داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها.

"شوف تيفي"

لفظ تلميذ أنفاسه الأخيرة، أمس الأحد، داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها.

وحسب مصادر تطوانية فإن الهالك البالغ قيد حياته 12 سنة، تعرض للطعن على مستوى الرأس من زميله بواسطة مقص، الجمعة الماضي، بسبب خلاف نشب بينهما.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الواقعة المؤلمة، أصابت عائلة القتيل والطفل المعتدي بالصدمة الشديدة، نظرا لبشاعتها وأيضا لأن طرفيها ما يزالان طفلين في مقتبل العمر.