عاجل وبالوثيقة.. مسؤول بارز يؤكد رسميا منع و تسويق ''البرقع'' في هذه المناطق المغربية ﻿

مباشرة بعد تداول الوثيقة الموقعة من طرف باشا تارودانت، و التي طالب من خلالها جميع الباعة بالتوقف عن بيع ''البرقع'' والتخلص منه في ظرف 48 ساعة، ربطت ''شوف تيفي'' الاتصال بمسؤول بارز بالجهة و الذي أكد لنا

"شوف تيفي"



مباشرة بعد تداول الوثيقة الموقعة من طرف باشا تارودانت، و التي طالب من خلالها جميع الباعة بالتوقف عن بيع "البرقع" والتخلص منه في ظرف 48 ساعة، ربطت "شوف تيفي" الاتصال بمسؤول بارز بالجهة و الذي أكد لنا صحة هذه الوثيقة.

ويوضح هذا الإشعار بأن جميع الباعة الذين سيتخلفون عن تطبيق مضمون الإشعار، سيتم الحجز المباشر لسلعهم من "البرقع"، مشيرا إلى ضرورة الامتناع عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا.

وعلاقة بالموضوع، فإن مصدر "شوف تيفي" أكد بأن السلطات ، قامت في العديد من الأسواق بمعاينة المحلات التي تبيع "البرقع"، وسلمت الإشعار الخاص بضرورة التخلص منه.