بالفيديو.. الرميد ''لشوف تيفي'' ..هذا هو الحل للخروج من أزمة ''البلوكاج الحكومي'' ﻿

صرح مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن البحث عن مخرج لأزمة تشكيل الحكومة، ينبغي أن يكون ''من قبل الذين وضعوا المفاوضات في هذا المأزق''.

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صرح مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن البحث عن مخرج لأزمة تشكيل الحكومة، ينبغي أن يكون "من قبل الذين وضعوا المفاوضات في هذا المأزق".

وأضاف الرميد أن البحث عن السبل والحلول لتجاوز "البلوكاج الحكومي"، سينطلق من مراجعة كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية موقفيهما، أما غير ذلك فالأزمة ستستمر، لأن بن كيران لا يمكنه فعل شيئ آخر سوى ما فعله لحد الآن.

وأفاد الرميد أن إعادة الحزبين لموقفهما حول المفاوضات، سيجبر بن كيران هو الآخر على العودة إلى طاولة مفاوضات تشكيل إئتلاف حكومي من جديد، أما غير ذلك فلا يمكن عودة مشاورات تشكيل الحكومة.