بتعليمات من الملك.. هذا ما قام به الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بالرباط ﻿

بتعليمات من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين على مستوى

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بتعليمات من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دوديفيزون زكرياء الشيخ إبراهيم رئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير جمهورية جيبوتي بالرباط، تناولت التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزه.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين عبرا عن ارتياحهما للمستوى الممتاز لروابط الشراكة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الجيبوتية.

وتعود بداية التعاون العسكري المغربي الجيبوتي إلى سنة 1981، وأصبح هذا التعاون مؤطرا منذ شهر يوليوز 2009 بالاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون العسكري التقني الذي يهم، بالأساس، تكوين أطر القوات المسلحة الجيبوتية بمدارس ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وتبادل الزيارات.

وفي إطار هذا التعاون ساهمت القوات المسلحة الملكية في تطوير أكاديمية الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الجيبوتية بأرتا، وبطلب من السلطات العسكرية بجيبوتي ألحقت القوات المسلحة الملكية، منذ سنة 2008، ضباطا سامين بالأكاديمية للقيام بمهة تكوين.

ويقوم رئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية بزيارة عمل للمملكة، في الفترة ما بين 8 و11 يناير الجاري، على رأس وفد عسكري مهم.