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بالصور.. هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس اليوم بمدينة مراكش

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 15:19 بالصور.. هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس اليوم بمدينة مراكش | بوليتيك
بالصور.. هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس اليوم بمدينة مراكش
من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بزيارة للعديد من الأحياء بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بزيارة للعديد من الأحياء بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية فإن العديد من الأحياء بالمدينة العتيقة وعلى رأسها حي سيدي عبد العزيز والباروديين ودار الباشا وسقاية شوب، تعيش أجواء خاصة، لاستقبال الملك.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، ومنذ حلوله بالمدينة الحمراء قبل أسبوعين، قام بتدشين العديد من المشاريع التنموية الخاصة بتقوية البنية التحتية لأكبر مدينة سياحية بالمغرب.

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