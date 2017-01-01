بالفيديو..الرميد يكشف ''لشوف تيفي'' حقيقة إستقالة رئيس الحكومة بن كيران ﻿

نفى الرجل الثاني بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد ما تم ترويجه بكون رئيس الحكومة المكلف، قد قام بكتابة إستقالته ويستعد للتوقيع عليها وتسليمها للملك بعد البلاغ الصادر عنه مساء أمس السبت ردا على

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نفى الرجل الثاني بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد ما تم ترويجه بكون رئيس الحكومة المكلف، قد قام بكتابة إستقالته ويستعد للتوقيع عليها وتسليمها للملك بعد البلاغ الصادر عنه مساء أمس السبت ردا على بلاغ الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة.

وصرح وزير العدل والحريات أن الأخبار الرائجة حول موضوع الإستقالة غير صحيح بشكل قطعي ومطلق، مؤكدا بأنه إذا طلب من بن كيران تقديم الإستقالة فهو أسهل شيء بالنسبة إليه، لأنه غير متشبث بمنصب رئيس الحكومة، لكن سننتظر القادم من الأيام ماذا سيكون فيها.

وأفاد مصطفى الرميد في تصريحه، أن بن كيران لم يقدم أي إستقالة لحد الآن ولكن إذا طلبت منه فسوف يكون جاهزا لتقديمها على حد تعبير القيادي في حزب العدالة والتنمية.