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عاجل وبالصور.. الروينة في سيدي عثمان بالبيضاء..وها شنو واقع

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 14:36 عاجل وبالصور.. الروينة في سيدي عثمان بالبيضاء..وها شنو واقع | مجتمع
عاجل وبالصور.. الروينة في سيدي عثمان بالبيضاء..وها شنو واقع
يعرف تقاطع شارع النيل مع شارع 10 مارس بحي مبروكة على مستوى عمالة مقاطعة سيدي عثمان، في هذه اللحظات حالة من الفوضى، نتيجة تجمع كبير للمياه عقب انفجار أنابيب مائية أرضية ما أسفر عن وقوع تشققات خطيرة

"شوف تيفي"

يعرف تقاطع شارع النيل مع شارع 10 مارس بحي مبروكة على مستوى عمالة مقاطعة سيدي عثمان، في هذه اللحظات حالة من الفوضى، نتيجة تجمع كبير للمياه عقب انفجار أنابيب مائية أرضية ما أسفر عن وقوع تشققات خطيرة بالشارع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تجمع المياه تسبب في عرقلة حركة السير، بالإضافة إلى انقطاع الماء على ساكنة حي مبروكة وهو الأمر الذي أثار استياء وغضب الجميع.

وأضاف المصدر ذاته بأن عمال تابعين لشركة "ليديك، يحاولن إصلاح ما يمكن إصلاحه، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، نظرا لعجزهم عن تحديد مكان الأنابيب المائية المتضررة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حركة السير سيدي عثمان المياه الأنابيب حي مبروكة

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