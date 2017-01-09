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بالصور... عزيز أخنوش يغيب عن المجلس الحكومي الذي ترأسه بن كيران

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 14:25 بالصور... عزيز أخنوش يغيب عن المجلس الحكومي الذي ترأسه بن كيران | بوليتيك
بالصور... عزيز أخنوش يغيب عن المجلس الحكومي الذي ترأسه بن كيران
غاب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، عن إجتماع المجلس الحكومي المشرف على نهايته في هذه اللحظات، فيما حضر كل من محمد بوسعيد وصلاح الدين مزوار ومحمد بوهدود بودلال الوزراء باسم حزب التجمع

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غاب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، عن إجتماع المجلس الحكومي المشرف على نهايته في هذه اللحظات، فيما حضر كل من محمد بوسعيد وصلاح الدين مزوار ومحمد بوهدود بودلال الوزراء باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في حكومة تصريف الأعمال.

ويأتي غياب عزيز أخنوش الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري لإجتماع المجلس الحكومي اليوم، بعد حرب البلاغات بين بن عبد الإله بن كيران والأحزاب الأربعة المعنية بمفاوضات تشكيل الحكومة، حيث أعلن بن كيران في بلاغ رسمي عن فشله بتشكيل الحكومة بعد بلاغ يؤكد فيه توقيف المفاوضات مع عزيز أخنوش، وامحند العنصر...

 

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