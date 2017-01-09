مثير وبالصورة..مواطن مغربي جاتو 16 مليون في فاتورة الماء والكهرباء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة لفاتورة الماء والكهرباء، وصلت قيمتها لحوالي 16 مليون سنتيم.

شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة لفاتورة الماء والكهرباء، وصلت قيمتها لحوالي 16 مليون سنتيم.

وفور تداول صورة الفاتورة الصادرة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء بمدينة سيدي قاسم تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الشديد من وصول هذه الفاتورة لهذا المبلغ، متسائلين في الوقت ذاته عن نوعية الاستهلاك هل هو منزلي أم أن الأمر يتعلق بإحدى الشركات الكبرى؟.

وتفاعل نشطاء آخرون بالإشارة إلى أن الشهور الأخيرة من السنة المنصرمة، عرفت ارتفاعا ملحوظا في فواتير الماء والكهرباء، متمنين في الوقت ذاته بأن تعرف فواتيرهم مع بداية السنة تراجعا.