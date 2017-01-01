بعد ''لوكه'' المثير للجدل.. حاتم عمور يحيي مهرجان سوق واقف بقطر ﻿

ينشط الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا بدولة قطر في 29 من الشهر الجاري، في إطار فعاليات مهرجان سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة.

شوف تيفي : الفطوكي عبدالقادر





ينشط الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا بدولة قطر في 29 من الشهر الجاري، في إطار فعاليات مهرجان سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة.

و من المرتقب أن يقدم عمور، عروضا متميزة تحتوي على باقة من أجمل أغانيه رفقة نخبة من الموسيقين ، كما سيشهد الحفل مجموعة من المفاجآت التي ستكون بانتظار عشاق وجمهور ومتتبعي النجم المغربي.

ويراهن منظمو هذا الحدث الذي يعتبر حدث ثقافي كبير بدولة قطر ,على "حاتم عمور" نجم الدورة الحالية، من أجل استقطاب عدد جماهيري كبير بعد النجاح الذي حققته حفلاته بالمهرجانات الصيفية الوطنية والعربية.

يشار أن فعاليات المهرجان، تتضمن فقرات فلكلورية وحفلات فنية إضافة إلى عروض أخرى تشارك فيها أطرف محلية وأجنبية.

جدير بالذكر، أن حاتم عمور أطلق أخيرا فيديو كليب جديد يحمل اسم " حسدونا "، من ألحان وكلمات محمد الشرابي وتوزيع مشترك لبلال أفريكانو ومحمد الشرابي، تم تصويره بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف طاقم أمريكي محترف وذلك بأحدث معدات التصوير وأخر التقنيات الحديثة، وكان اللوك الجديد الذي ظهر به "حاتم" في سهرة القناة الثانية قد خلف موجة من الانتقادات و التعاليق الساخرة التي رفض التعليق عليها .