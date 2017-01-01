رسميا.. المجلس الوزاري غدا الثلاثاء برئاسة الملك محمد السادس ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' ، أن المجلس الوزاري سينعقد يوم غد الثلاثاء بمدينة مراكش برئاسة الملك محمد السادس بحضور رئيس الحكومة المعين و وزراء حكومة تصريف الأعمال .

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" ، أن المجلس الوزاري سينعقد يوم غد الثلاثاء بمدينة مراكش برئاسة الملك محمد السادس بحضور رئيس الحكومة المعين و وزراء حكومة تصريف الأعمال .

هذا، وصرح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات "لشوف تيفي" أن المجلس الوزاري سينعقد غدا الثلاثاء، فيما المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بن كيران منعقد في هذه اللحظات دون الإفصاح عن جدول أعمال المجلسين.