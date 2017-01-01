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انفراد.. رسميا سعد لمجرد يتخذ هذا القرار من داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 13:01 انفراد.. رسميا سعد لمجرد يتخذ هذا القرار من داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون
انفراد.. رسميا سعد لمجرد يتخذ هذا القرار من داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل داخل سجن فلوري بباريس على خلفية تهمة اغتصابه فتاة فرنسية، قرر التخلي بشكل نهائي عن مدير أعماله رضى البرادي و فك ارتباطه العملي به نهائيا.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل داخل سجن فلوري بباريس على خلفية تهمة اغتصابه فتاة فرنسية، قرر التخلي بشكل نهائي عن مدير أعماله رضى البرادي و فك ارتباطه العملي به نهائيا.

و قالت مصادرنا الخاصة، إن قرار لمجرد، جاء بناء على طلب من والدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي التي حملت المسؤولية في وقت سابق لما حصل لابنها لمدير أعماله الذي كان من المفروض حسبها أن يرافق "لمعلم" في جميع خطواته.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي رفض الجمعة الأخيرة من دجنبر الماضي منح السراح المؤقت للفنان المغربي رغم تقديم دفاعه ضمانات الحضور.

 

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب لمجرد مدير أعماله سجن فلوري

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