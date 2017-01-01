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مثير وبالفيديو.. عريس محيح في العرس وكيشيش هو ومراتو

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 12:52 مثير وبالفيديو.. عريس محيح في العرس وكيشيش هو ومراتو | منوعات
مثير وبالفيديو.. عريس محيح في العرس وكيشيش هو ومراتو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة من المواقع العالمية، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله عريس وهو يقوم بتجهيز الشيشة لعروسه، خلال حفل زفافهما بالعراق.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة من المواقع العالمية، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله عريس وهو يقوم بتجهيز الشيشة لعروسه، خلال حفل زفافهما بالعراق.

ويظهر هذا الفيديو الذي شاهده حوالي 30 ألف مشاهد، بأن أحد أصدقاء العريس وهو يحمل الشيشة في البداية، ويتراقص بها على أنغام الموسيقى، وتسير خلفه العروس وصديقاتها، ثم قام بتسليمها للعريس الذي قام بتدخينها ا وعروسه تقوم بالرقص أمامه.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث ركز الجميع على قيام العريس بتجهيز الشيشة لعروسه، التي قامت بتدخينها ليرقص العريس أمامها، بينما كانت هي تجلس وتدخن.

 

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