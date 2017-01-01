عاجل...بن كيران يترأس مجلسا حكوميا في هذه اللحظات بعد إعلان فشله في تشكيل الحكومة ﻿

كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن إجتماع المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بن كيران سينعقد في هذه اللحظات بينما المجلس الوزاري ينتظر إنعقاده يوم غد الثلاثاء.

شوف تيفي



كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريح خص به "شوف تيفي" أن إجتماع المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بن كيران سينعقد في هذه اللحظات بينما المجلس الوزاري ينتظر إنعقاده يوم غد الثلاثاء.

هذا، وتوصل جميع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إخبارا بإنعقاد مجلس حكومي اليوم بمقر رئاسة الحكومة، دون توصلهم بجدول أعمال المجلس.

وأفادت مصادر خاصة، أن إنعقاد المجلس الحكومي لابد وأن يناقش موضوعا يهم تسيير الشأن العام، حيث من غير المقبول منطقيا إستدعاء جميع أعضاء حكومة تصريف الأعمال بدون مناقشة موضوع يهم السير العادي لشؤون الحكومة وقطاعاتها الوزارية.



ويأتي المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بن كيران، بعد البلاغات المتتالية للأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة والتي تطالب بتواجدها مجتمعة في الحكومة، في حين أن بن كيران هو الآخر أصدر بلاغا يخبر فيه بوقف مفاوضات تشكيل الحكومة مع الأحزاب الأربعة، ما يعني إعلانه بفشل تشكيل الحكومة.





