عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان ﻿

اندلع قبل قليل حريق مهول داخل مصنع لتصبير الأسماك، يوجد بالمدخل الشمالي لمدينة طانطان.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول داخل مصنع لتصبير الأسماك، يوجد بالمدخل الشمالي لمدينة طانطان.

وحسب مصادر محلية من طانطان فإن الحريق اندلع بشكل مفاجئ، ولم يتم تحديد أسبابه التي ما تزال مجهولة، مشيرة إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون السبب تماس كهربائي في إحدى الآلات الخاصة بتصبير لأسماك.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المتواجدين بعين المكان، ربطوا الاتصال بالوقاية المدينة والتي لم تحضر حتى الآن لإخماد النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة.