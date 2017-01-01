خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:م غ
لم تكن تظن فوزية و هي فتاة في ريعان شبابها، أنها ستتعرض لاعتداء شنيع من طرف عشيقها الذي كان يعدها بالزواج، حيث انقلبت الآية يوم أمس الأحد بعدما "شرملها" بسكين حاد على مستوى وجهها.
و يعود سبب إقدام العشيق على " شرملة" حبيبته بعدما ضبطها رفقة صديقه داخل سيارة الأخير في موقف للسيارات بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، وأخرجها بالقوة واعتدى عليها ليلوذ صديقه بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
و قد تم نقل الفتاة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ،بعدما أصيبت بجرح غائر على مستوى وجهها.
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