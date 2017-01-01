عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع ﻿

تم صباح اليوم الاثنين، نقل أكثر من 11 شخصا إلى مستشفى الفقيه بنصالح، عقب إصابتهم بتسمم حاد، خلال حضورهم حفل زفاف.

"شوف تيفي"

تم صباح اليوم الاثنين، نقل أكثر من 11 شخصا إلى مستشفى الفقيه بنصالح، عقب إصابتهم بتسمم حاد، خلال حضورهم حفل زفاف.

وحسب مصادر من الفقيه بن صالح فإن المصابين بالتسمم، كانوا مدعويين إلى عرس بمنطقة "المجارمة بني شكدال"، ومباشرة بعد انتهاء هذا العرس، شعر حوالي 11 شخصا بألم حاد ليتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الفحص الطبي الأول للمصابين، أوضح بأن طعاما فاسدا خلال وليمة العرس، كان سببا في إصابتهم بالتسمم.