 عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان

خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع

عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع

عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة

تقرير أمريكي: المعيشة بالمغرب أغلى من روسيا والمكسيك وتونس والجزائر ومصر | مجتمع

تقرير أمريكي: المعيشة بالمغرب أغلى من روسيا والمكسيك وتونس والجزائر ومصر

عاجل..نايضة في مصر..وها شحال من بوليسي تقتل | دولي

عاجل..نايضة في مصر..وها شحال من بوليسي تقتل

إطلاق النار على نائب القنصل الأمريكي في المكسيك | دولي

إطلاق النار على نائب القنصل الأمريكي في المكسيك

وأخيرا القبض على أشخاص يشتبه في صلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس | منوعات

وأخيرا القبض على أشخاص يشتبه في صلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس

خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه

حكومة ''كوبي كولي''

عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 11:36 عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع
تم صباح اليوم الاثنين، نقل أكثر من 11 شخصا إلى مستشفى الفقيه بنصالح، عقب إصابتهم بتسمم حاد، خلال حضورهم حفل زفاف.

"شوف تيفي"

 

تم صباح اليوم الاثنين، نقل أكثر من 11 شخصا إلى مستشفى الفقيه بنصالح، عقب إصابتهم بتسمم حاد، خلال حضورهم حفل زفاف.

وحسب مصادر من الفقيه بن صالح فإن المصابين بالتسمم، كانوا مدعويين إلى عرس بمنطقة "المجارمة بني شكدال"، ومباشرة بعد انتهاء هذا العرس، شعر حوالي 11 شخصا بألم حاد ليتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الفحص الطبي الأول للمصابين، أوضح بأن طعاما فاسدا خلال وليمة العرس، كان سببا في إصابتهم بالتسمم.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفقيه بن صالح العرس وليمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان

خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع

عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة

خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو : مول البندير عثمان مولين داير حالة مع الشيخات و كايغنيو نداء القسم | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد بالفيديو : مول البندير عثمان مولين داير حالة مع الشيخات و كايغنيو ''نداء القسم''

بالفيديو | شوفو ردة فعل مغني راپ أمريكي ملي كايسمع مغني الراب المغربي حليوة | قنوات أخرى

بالفيديو | شوفو ردة فعل مغني راپ أمريكي ملي كايسمع مغني الراب المغربي ''حليوة''

بالفيديو.. مغربي محيح فوق العود بالشطيح | زووم

بالفيديو.. مغربي محيح فوق العود بالشطيح

المتهم باطلاق النار في مطار فلوريدا سيواجه عقوبة الاعدام | قنوات أخرى

المتهم باطلاق النار في مطار فلوريدا سيواجه عقوبة الاعدام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع لتصبير الأسماك بطانطان

خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..حَصْلها معا صاحبو و شرملها فكازا وها شنو وقع

عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عرس بالفقيه بنصالح ينتهي في المستشفى.. وها شنو وقع

عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.