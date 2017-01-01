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عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 11:03 عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
عصابة فيدورات اختطفت عشيق متزوجة لاسترجاع أشرطة جنسية في الرباط..وهذه هي التفاصيل المثيرة
أوقعت مجموعة الأبحاث التاسعة بمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط، يوم الجمعة الماضية، بعصابة ''فيدورات'' انتحلوا صفات رجال أمن، واختطفوا شخصا من داخل مقهى بالقامرة، ونقلوه إلى

"شوف تيفي"

 

أوقعت مجموعة الأبحاث التاسعة بمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط، يوم الجمعة الماضية، بعصابة "فيدورات" انتحلوا صفات رجال أمن، واختطفوا شخصا من داخل مقهى بالقامرة، ونقلوه إلى "كراج" بتمارة وقاموا بتعذيبه، وبعدها صوروه في أوضاع مثيرة، واستولوا على ما بحوزته من هواتف ومبالغ مالية، كما أجبروه على التوقيع على ورقة بيضاء، قصد استغلالها في حال تقديم شكاية ضدهم على أساس أنها اعتراف بدين.

وحسب يويمة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين،فإن مصدرا مطلع على سير الملف أورد لها بأن زوجة أجنبي اتفقت مع حارسين يشتغلان بملهى ليلي شهير بالصخيرات، رفقة المستخدم، على منحهما ثمانية ملايين، حصلوا على خمسة ملايين منها، مقابل تجريد عشيقها من فيديوهوات جنسية، سقطت بين يديه، وبعدها قام المتورطون بارتداء معاطف سوداء اللون وربطات عنق، وترصدوا للضحية بمقهى واختطفوه، بعدما ادعوا أنهم عناصر فرقة للشرطة القضائية.

وأضافت اليومية بأن المتهمين عمدوا إلى نقل الضحية إلى تمارة، واحتجزوه في محل بحي المسيرة الأول ثم قاموا بتعذيبه،وأثناء مراحل الانتقام كان يقوم احدهم بتصويره وإرسال مقاطع فيديو إلى زوجة الأجنبي وبعدما أنهوا تعذيبه رموه في مكان خال.

ونقل الضحية في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى الجامعي بالرباط، وأشعرت عناصر الأمن العاملة بدائرة العرفان والمكلفة بحراسة المستشفى الشرطة القضائية بالمنطقة الرابعة على أن شخصا يدعي أن رجال امن قاموا باختطافه وتعذيبه وتصويره في أوضاع مثيرة، وإجباره على توقيع وثيقة اعتراف بدين، وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى المستشفى، وحصلت على معلومات من الضحية الذي دلهم على اسم المقهى وأطلع المحققين على مكان الكاميرات المثبتة بمكان الاختطاف.


وأوضحت اليومية بان الأبحاث الأولية من خلال الاستماع إلى الموقوفين بينت بأن الضحية بدوره متورط في تصوير وابتزاز زوجة أجنبي في مبالغ مالية كبيرة ومن خلال الاعترافات التلقائية، تبين أنت المختطف كان على علاقة جنسية غير شرعية مع الزوجة وبعد تصويرها بدأ يبتزها في مبالغ مالية باهظة.

 

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