تقرير أمريكي: المعيشة بالمغرب أغلى من روسيا والمكسيك وتونس والجزائر ومصر ﻿

كشف تقرير أمريكي واقع الغلاء بالمغرب حيث وضعه في المرتبة 27، من أصل 30 دولة، التي تعرف أقل تكلفة معيشية في العالم، وفق تقرير صدر حديثا عن موقع “نومبيو” الشهير، هذا التصنيف جعله أعلى البلدان التي

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كشف تقرير أمريكي واقع الغلاء بالمغرب حيث وضعه في المرتبة 27، من أصل 30 دولة، التي تعرف أقل تكلفة معيشية في العالم، وفق تقرير صدر حديثا عن موقع “نومبيو” الشهير، هذا التصنيف جعله أعلى البلدان التي تتميز بأغلى معيشة، متقدما على البلدان التي شملها هذا التصنيف كروسيا والمكسيك وكازاخستان وجورجيا، وأيضا بلدان عربية كتونس والجزائر ومصر.

التقرير الذي اعتمد 50 عاملا لتقييم الدول، كما يقارن بين مؤشر أسعار المستهلك في كل دولة مع مدينة نيويورك الأمريكية، ثم يعتمد في تقييمه أيضا على شهادات من يعيشون في البلدان المصنفة، فضلا عن مقارنة أسعار إيجار المنازل والأكل وشراء الأغراض الأساسية.

وأبرز التقرير أن أرخص وجبة يمكن تناولها على وجه الأرض فتوجد في النيبال، فرغم تراجع هذه الدولة إلى المركز السادس في هذا التصنيف، بعدما كانت تحتل الرتبة الثالثة سنة 2015، إلا أن أسعارها ما زالت متدنية، حيث إن الوافد على هذه الدولة لن يحتاج إلا إلى 1.66 دولارا لتناول وجبة متكاملة، أي ما يعادل 10 دراهم مغربية، كما أن التكلفة الشهرية لاستئجار شقة سكنية بغرفة واحدة لا تتجاوز 76 دولاراً فقط وفيما يتعلق بالدول العربية، فحلت تونس في المرتبة السابعة، فيما الجزائر جاءت كتاسع دولة في العالم من حيث التكلفة الرخيصة للمعيشة، بفضل نظام دعم الأسعار في البلاد، أما مصر فحلت في المركز 15.