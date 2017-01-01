عاجل..نايضة في مصر..وها شحال من بوليسي تقتل ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن ثمانية من رجال الشرطة، قتلوا في هجوم على كمين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم الاثنين.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن ثمانية من رجال الشرطة، قتلوا في هجوم على كمين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم الاثنين.

وحسب موقع اليوم السابع فإن مجموعة إرهابية أطلقت النار على الكمين، وبعد تبادل إطلاق النيران اقتحمت سيارة مفخخة الموقع وانفجرت،ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من صفوف القوات، بالإضافة إلى تضرر منازل مواطنين .

وأضاف الموقع بأن المنطقة التي عرفت الانفجار والهجوم المسلح ما تزال مغلقة، وقد وصلت قيادات أمنية موقع التفجير، ويجرى جمع أشلاء وحطام السيارات من المكان.



