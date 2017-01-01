إطلاق النار على نائب القنصل الأمريكي في المكسيك ﻿

كشفت السلطات المكسيكية، اليوم الاثنين، بأن شخصا، أطلق النار على نائب القنصل الأمريكي بالمكسيك وأصابه بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

كشفت السلطات المكسيكية، اليوم الاثنين، بأن شخصا، أطلق النار على نائب القنصل الأمريكي بالمكسيك وأصابه بجروح خطيرة.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فإن المهاجم الذي أصاب القنصل بجروح هو أمريكي وسيتم طرده إلى بلاده، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والنيابة العامة المكسيكيتان، أعلنتا في بيان مشترك أوردته قناة"سكاي نيوز" اليوم الاثنين، بأن الرجل المعتقل ويشتبه في أنه نفذ الجمعة هجوما بالرصاص هو مواطن أمريكي الجنسية وسيتم طرده إلى الولايات المتحدة.

وأشار البيان ذاته المشترك إلى أن اعتقال المهاجم، تم من خلال تعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسفارة الأمريكية في المكسيك.