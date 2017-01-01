 وأخيرا القبض على أشخاص يشتبه في صلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس ﻿
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وأخيرا القبض على أشخاص يشتبه في صلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 10:22 وأخيرا القبض على أشخاص يشتبه في صلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس | منوعات
وأخيرا القبض على أشخاص يشتبه في صلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس
كشفت وكالة ريتيرز البريطانية، اليوم الاثنين، بأن راديو أوروبا 1 ووسائل إعلام فرنسية أخرى، كشفت عن القبض على عدة أشخاص واحتجزت الشرطة في فرنسا بعضهم لاستجوابه اليوم لصلتهم بجريمة السرقة التي تعرضت

"شوف تيفي"

 

كشفت وكالة ريتيرز البريطانية، اليوم الاثنين، بأن راديو أوروبا 1 ووسائل إعلام فرنسية أخرى، كشفت عن القبض على عدة أشخاص واحتجزت الشرطة في فرنسا بعضهم لاستجوابه اليوم لصلتهم بجريمة السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان في باريس في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوكالة البريطانية بأن الشرطة الفرنسية، كانت قاد قالت إن ملثمين سرقوا من كيم كارشيان مجوهرات قيمتها نحو تسعة ملايين يورو تحت تهديد السلاح بعد أن قيدوها في شقتها في باريس في الثالث من أكتوبر.

وحسب راديو أوروبا 1 وراديو "ار.تي.إل" فإنه جرى القبض على 15 شخصا فيما يتعلق بالسرقة استنادا إلى قرائن منها آثار الحمض النووي التي عثر عليها في المكان.



 

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