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خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 10:08 خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطير..تاجر مخدرات حاول الفرار من رجال الشرطة فسقط من مكان مرتفع بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه
تمكنت عناصر الأمن بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

"شوف تيفي"


تمكنت عناصر الأمن بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن المعني بالأمر حاول الفرار عن طريق القفز من الطابق الأول، مما تسبب في إصابته بتوعك على مستوى الحوض، حيث تم نقله إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم حجز 680 غرام من مخدر الشيرا من داخل منزله.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف وبعد تلقي العلاجات الضرورية تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم الإستماع لعدد من الشهود في النازلة.

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