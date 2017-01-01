بالفيديو..هكذا تم إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ فم الواد بالعيون ﻿

شهد شاطئ فم الواد بالعيون، عصر اليوم الأحد، حادث غرق طفل كان يسبح وحيدا بعيدا عن أفراد أسرته.

"شوف تيفي"

شهد شاطئ فم الواد بالعيون، عصر اليوم الأحد، حادث غرق طفل كان يسبح وحيدا بعيدا عن أفراد أسرته.

وحسب مصادر محلية من العيون فإن مجموعة من المواطينن، كانوا بعين المكان، وفي ظل غياب منقذين، تدخلوا في الوقت المناسب، وقاموا بإنقاذ الطفل الذي كاد أن يفارق الحياة غرقا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، حلت بعين المكان، وقامت بنقل الطفل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.