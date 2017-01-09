بالصورة.. منى زكي وأحمد حلمي يرزقان بطفلهما الثالث والفنانة زينة أول من بَارَكْت لهما ﻿

رزقت النجمة منى زكي بمولودها الجديد منذ يومين تقريبا في مصر، من زوجها النجم أحمد حلمي وقد اختارا له اسم يونس، ليكون الطفل الثالث لهما بعد ليلي وسليم.

"شوف تيفي": زينب نمروك



رزقت النجمة منى زكي بمولودها الجديد منذ يومين تقريبا في مصر، من زوجها النجم أحمد حلمي وقد اختارا له اسم يونس، ليكون الطفل الثالث لهما بعد ليلي وسليم.



وبالمناسبة حرصت الفنانة زينة على تهنئة كلا من صديقتها منى زكي وأحمد حلمي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.



وحسب مصدر مصري لن يتم إعلان الخبر رسميا بسبب الوضع الصحي الصعب لمنى زكي..

الصحي، وذلك حتى تسترد منى زكي عافيتها