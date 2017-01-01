استقالة مساعدة وزير الخارجية البريطاني التي ظهرت في تسجيلات السفارة الإسرائيلية.. يفجر اللعب الدولي الكبير ﻿

قدمت مساعدة وزير الخارجية البريطاني استقالتها قبل قليل من ظهر اليوم الأحد 8 يناير 2017 ، والتي ظهرت في التسجيلات السرية التي حصلت عليها صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية من قناة الجزيرة الفضائية،وتشكل

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قدمت مساعدة وزير الخارجية البريطاني استقالتها قبل قليل من ظهر اليوم الأحد 8 يناير 2017 ، والتي ظهرت في التسجيلات السرية التي حصلت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من قناة الجزيرة الفضائية،وتشكل فضائح بالجملة لدبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة تل أبيب في لندن.

وقال تقرير أعده سايمون والترز، المحرر السياسي لصحيفة ذي ميل أون صنداي، إن السفارة الإسرائيلية "تعهدت في تصرف صادم بالإطاحة بنائب وزير الخارجية بوريس جونسون".

وأضاف التقرير "كان الفيلم الصاعق قد سُجل في أحد المطاعم في مدينة لندن، وحصلت الصحيفة على مشاهد منه يظهر فيها دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى يهدد بشكل عجيب باستهداف السير ألان دانكن"، مضيفا أن "المذهل في الأمر أنه يحرض على ذلك في حواره مع واحدة من كبار مساعدي وزير آخر في حزب المحافظين هو روبرت هالفون".

ومن ضمن الفضائح التي وردت في التسجيلات حديث الدبلوماسي الإسرائيلي شاي ماسوت عن استخدام الأموال للتأثير على السياسيين البريطانيين، حيث يظهر في مقاطع فيديو أخرى وهو يقول لعضو البرلمان عن حزب العمال السيدة جوان رايان أنه حصل على "ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني" لدفع تكاليف زيارة إلى إسرائيل سيقوم بها أعضاء الحزب العماليين المتعاطفين مع إسرائيل.

الفيديو الذي دفع السفير الاسرائيلي في لندن مارك ريجيف إلى الاعتذار عن مقطع الفيديو المسرب مؤكدا أنه لا يعبر عن وجهة نظر دولة إسرائيل وإنما هو تصرف شخصي مدان، في محاولة لامتصاص تبعات ما يجري وما يترتب عنه من تطورات خطيةر على الساحة الدولية.

يذكر أن مقطع فيديو تم تصويره في أحد المطاعم بلندن، فجر فضيحة من العيار الثقيل لدبلوماسي إسرائيلي خبير في شؤون الاستخبارات يعمل في بريطانيا يدعى “شاي ماسوت”.

ويظهر الفيديو ماسوت وهو يقول لمساعدة وزير التعليم، ماريا ستريزولو “يمكنني أن أذكر أسماء عدد من البرلمانيين أقترح إسقاطهم”.

وعندها قالت ستريزولو “حسنا إذا بحثت بجد كاف فسوف تعثر على شيء يودون إخفاءه”، ليرد ماسوت “نعم لدي عدد منهم” وذكر بالاسم نائب وزير الخارجية البريطاني، السير آلان دنكان، الذي قال عنه ماسوت “إنه يصنع الكثير من المشكلات”.

أما عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فقال ماسوت عنه “إن بوريس جيد ولكنه لا يهتم، فهو مشغول بكل شيء آخر، تعرفين إنه أحمق، ولكن حتى الآن هو وزير خارجية بدون أية مسؤولية، ولذا إذا حدث شيء حقيقي فلن يكون ذنبه”.

وتابعت الصحيفة، أنه لم يكن بوريس جونسون وآلان دنكان من ظهر اسميهما في الفيديو، حيث وصف ماسوت أيضا، جيرمي كوربين زعيم حزب العمال بالمجنون، وأنصاره بالغرباء.

وظهر الدبلوماسي الاسرائيلي في مقطع آخر من الفيديو، وهو يتحدث مع جوان رايان عضو البرلمان من حزب العمال، وقال لها إن لديه ما يزيد عن مليون جنيه استرليني لتكاليف سفر عدد من البرلمانيين من حزب العمال لاسرائيل، وهم البرلمانيون المعروف عنهم تأييدهم لإسرائيل.

رابط الفيديو :