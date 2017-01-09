سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على الانترنيت مجانا بواسطة الفايسبوك..وها كيفاش ﻿

كشفت مصادر إعلامية مهتمة بجديد التكنولوجيا، بأن موقع فايسبوك، قدم خلال الأيام الماضية أداة مجانية للبحث عن شبكات ''الواي فاي'' المجانية في المواقع القريبة من مكان المستخدم، والتي تتوفر هذه الأداة

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية مهتمة بجديد التكنولوجيا، بأن موقع فايسبوك، قدم خلال الأيام الماضية أداة مجانية للبحث عن شبكات "الواي فاي" المجانية في المواقع القريبة من مكان المستخدم، والتي تتوفر هذه الأداة عبر تطبيق فايسبوك المخصص لأجهزة iOS ، وهي تحتاج لاتصال بالإنترنت لكي تعمل، وهنا يمكن الاعتماد على باقات البيانات بشكل محدود إلى حين العثور على شبكة "الواي فاي" مجانية والاتصال بها لتوفير المبالغ التي تكلفها باقات البيانات

وأوضحت المصادر ذاتها كيفية الاستخدام عند فتح تطبيق فايسبوك عبر آيفون أو آيباد، وذلك بالضغط على الزر الموجود في أسفل أقصى يمين شاشة الهاتف أو الأيباد وهو على شكل ثلاثة خطوط أفقية متوازية، وعندها تظهر مجموعة من الخيارات، وتحت قائمة Explore أو "استكشاف" تظهر الأداة المطلوبة وتحمل اسم "Fi­Wi Find" الأداة متوفرة على أجهزة آيفون، التي يتم الضغط عليها فتظهر خريطة تشير إلى موقعك بنقطة زرقاء، ومواقع شبكات "الواي فاي" المجانية على شكل نقاط حمراء، وعند الضغط على أي من تلك النقاط الحمراء، تظهر تفاصيل الشبكة المجانية، مثل مكان وجودها والوقت الذي تصبح فيه متوفرة والساعة التي تغلق فيها.

وأضافت ذات المصادر بأن الأهم في العملية المذكورة، تتيح للمستخدم إرشادات الوصول إلى مواقع تلك الشبكات المجانية عبر برنامج الخرائط كما هو الحال في Maps Google. ولا تقتصر الأداة على البحث عن شبكات "الواي فاي" المجانية القريبة من المستخدم، بل يمكنها العثور على شبكات مجانية في أي مكان يتم تحديده على الخريطة، وهي ميزة مفيدة إن كان المستخدم في حاجة إلى زيارة مكان ما ويرغب في التأكد إن كان هناك اتصال مجاني بالإنترنت.