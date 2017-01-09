توظيف حديث نبوي في امتحان لـ''علم الإجرام'' يثير سخرية الفايسبوكيين المغاربة ﻿

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صور لأوراق امتحان قيل إنها جاءت ضمن مادة علم الإجرام والذي تضمنته امتحانات الدورة الخريفية بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صور لأوراق امتحان قيل إنها جاءت ضمن مادة علم الإجرام والذي تضمنته امتحانات الدورة الخريفية بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بمدينة تطوان التابعة لجامعة "عبدالمالك السعدي".



و عبر عدد من النشطاء عن سخريتهم من سؤال في مادة علم الإجرام , والذي وظف فيه واضع السؤال حديثا نبويا شريفا خاص باختيار الزوجة الصالحة بأسلوب غريب في سؤال يتمحور حول السلوك الإجرامي للأشخاص.



حيث طلب واضع السؤال الطلبة المجتازين للدورة بتفسير الحديث النبوي الشريف " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "، تفسيرا علميا فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي للشخص.

وأجمعت جل التعليقات عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوظيف غير المفهوم للحديث الشريف، و كذا علاقة حديث اختيار الزوجة بالسلوك الإجرامي للشخص.



