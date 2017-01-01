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جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 00:36 جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر | مجتمع
جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر
تمكنت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأحد من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر، ضبطتها الكلاب المدربة على متن سيارة خفيفة تحمل ترقيم دولة إسبانيا.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

 

تمكنت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأحد من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر، ضبطتها الكلاب المدربة على متن سيارة خفيفة تحمل ترقيم دولة إسبانيا.

و أكدت مصادر أمنية لـ"شوف تيفي" ,أن عملية الإحباط التي حجزت من خلالها هذه الكمية من السجائر جرت أثناء عملية تفتيش روتينية تنجزها عناصر الجمارك بالميناء المذكور مستعينة بمعدات تقنية جد متطورة خاصة في هذا المجال.

وزادت ذات المصادر أن عناصر الجمارك حجزت أكثر من 2400 علبة من السجائر المهربة إلى 2460 علبة، كانت مخبأة بالسيارة الموقوفة و التي يقودها مواطن مغربي كانت متوجهة إلى إسبانيا, وأضافت المصادر أن عناصر الجمارك أحالت الموقوف على المصالح الأمنية بالميناء للتحقيق في هذه القضية .


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الجمارك/ حجزت/ إسبانيا/ الموقوف/ شوف تيفي

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