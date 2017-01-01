عاجل.. هذه هي هوية الفنانة المغربية التي تم العثور عليها داخل منزلها جثة هامدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنانة التي عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بتافراوت هي رئيسة مجموعة أحواش ''بنات اللوز''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفنانة التي عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بتافراوت هي رئيسة مجموعة أحواش "بنات اللوز".

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن الراحلة المسماة "مينة.أ" والبالغة قيد حياتها 50 سنة، لم تكن تعاني من أي مرض، وقد شكل خبر وفاتها صدمة لأسرتها ولجميع المقربين منها.

وأكد المصدر ذاته بأن الفرقة التي تترأسها الراحلة، معروفة بجهة سوس، وقد أحيت خلال السنوات الأخيرة العديد من الحفلات الكبرى داخل وخارج أرض الوطن وبالتحديد ببعض الدول الأوروبية مثل فرنسا.